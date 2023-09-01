В самарском медколледже им. Ляпиной пройдет квест-игра «Антитерор»

Студентов-медиков подготовят к безопасному поведению в случае столкновения с террористической деятельностью. / Фото: Самарский Дом молодежи

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной в День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается ежегодно 3 сентября, проведет особое мероприятие. Там пройдет квест-игра «Антитеррор». Об этом сообщают представители Самарского Дома молодежи.

Квест-игра «Антитеррор» – интерактивная игра, носящая профилактический характер. Мероприятие будет направлено на подготовку студентов к безопасному поведению в случае столкновения с террористической деятельностью. В рамках игры участники должны понять алгоритм действий для предотвращения возможных ЧС. Их ждут шесть тематических станций («Оставленный предмет», «Викторина: действия и последствия», «Попутчики», «Выбор», «Нет права на ошибку», «Первая помощь»), связанные между собой общим сюжетом.

Со вступительным словом выступит Иван Андрианов – председатель Общественного совета при СУ СК России по Самарской области, командир общественной организации «Добровольная народная дружина». Партнером мероприятия также является региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

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