«С ужасом ждем зимы»: самарцы пожаловались на протекающую крышу в доме на ул. Гастелло

Каждую зиму в доме № 7 на улице Гастелло течет крыша, в подъезде начал разрушаться потолок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Самары пожаловались на состояние дома № 7 по улице Гастелло. По словам горожан, в здании протекает крыша и рушится потолок в подъезде.

- Дом старый. Крыша протекает, потолок в подъезде рушится. Не можем добиться, чтобы отремонтировали. Каждые три года меняют управляющую компанию. Все обещают, но никто ничего не делает, - рассказали «КП-Самара» жильцы.

Насколько известно, двухэтажный дом № 7 на улице Гастелло был построен в 1950-е годы. Стены в нем кирпичные, а перекрытия деревянные. Каждую зиму там начинает протекать крыша, доставляя неудобства жильцам. Они с ужасом ждут предстоящую.

Судя по данным, указанным на портале дом.минжкх, проблема не решится в ближайшее время. Там говорится, что по региональной программе капремонта МКД обновление крыши запланировано на 2027 год.

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