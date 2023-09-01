Широкомасштабные рейды ГИБДД пройдут в Самарской области в выходные

По всей Самарской области пройдут профилактические мероприятия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в предвыходные и выходные дни плотность нарядов ДПС увеличивается. Так, 2-3 сентября в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД. В проведении мероприятия будет задействован и руководящий состав. Об этом сообщили представители регионального ГУ МВД.

По всей Самарской области пройдут профилактические мероприятия по выявлению нарушений среди водителей автомобилей и мотоциклов с неисправными выхлопными системами, ремусами. Сотрудники ДПС также уделят особо пристальное внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами аварий. На особом контроле - выявление нетрезвых водителей.

Полицейские напоминают, что мотоциклистам и их пассажирам стоит передвигаться в мотошлемах, использовать специальную защитную амуницию и соблюдать правила дорожного движения. Для того, чтобы быть заметными на дорогах, необходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые огни.

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