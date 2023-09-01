В Самарской области благодаря финансированию банка построили новую школу

Всего в 2023 году банк профинансировал строительство семи школ России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 1 сентября 2023 года, в России открылись семь новых школ, строительство которых профинансировал Сбер. Общий размер выделенных банком кредитных средств составил 10,5 млрд рублей.

Так, три школы построили в Татарстане и по одной в Пермском крае, ХМАО – Югре, Самарской и Калужской областях. Все эти учебные заведения в общей сложности рассчитаны на 8,3 тысячи мест. Шесть проектов из семи реализовали в рамках госпрограммы «Развитие образования» по концессионной модели.

– Сейчас у нас в работе проекты по строительству школ в 34 регионах. Мы являемся опорным кредитором многих госпрограмм, в том числе программы «Развитие образования», где финансируем 115 школ. Помимо этого, мы кредитуем концессионные проекты вне госпрограмм, – рассказала начальник Центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская.

Отметим, с января 2022 года с привлечением заемных средств банка было построено 14 школ на 12 тысяч мест. А за все время участия финансовой организации в подобных проектах – 21 школа для 20 тысяч учеников. На это банк выделил 22,5 млрд рублей.

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