В Самаре отпраздновали 80-летний юбилей Куйбышевского района

Были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.
Фото: администрация Самары
В четверг, 31 августа, в Самаре во Дворце культуры «Нефтяник» прошло торжественное мероприятие в честь 80-летнего юбилея Куйбышевского района. Об этом сообщили в городской администрации.
В районе мощный промышленный потенциал. На его территории действуют крупные предприятия, которые вносят вклад в развитие всей отечественной экономики. Сейчас идет строительство новой школы на 1100 мест, готовится к открытию новый бассейн.
Также Куйбышевский район активно участвует в программах благоустройства. За несколько лет там обновили более 40 дворов. Жители участвуют и в благотворительных сборах гуманитарной помощи в поддержку мобилизованных и участников спецоперации.
После поздравления официальных лиц состоялась церемония награждения. Были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки за плодотворную работу.
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