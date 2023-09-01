В Самаре отпраздновали 80-летний юбилей Куйбышевского района

Были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Фото: администрация Самары

В четверг, 31 августа, в Самаре во Дворце культуры «Нефтяник» прошло торжественное мероприятие в честь 80-летнего юбилея Куйбышевского района. Об этом сообщили в городской администрации.

В районе мощный промышленный потенциал. На его территории действуют крупные предприятия, которые вносят вклад в развитие всей отечественной экономики. Сейчас идет строительство новой школы на 1100 мест, готовится к открытию новый бассейн.

Также Куйбышевский район активно участвует в программах благоустройства. За несколько лет там обновили более 40 дворов. Жители участвуют и в благотворительных сборах гуманитарной помощи в поддержку мобилизованных и участников спецоперации.

После поздравления официальных лиц состоялась церемония награждения. Были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки за плодотворную работу.

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