В Самаре 22% родителей школьников испытывают стресс перед Днем знаний

Женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День знаний вызывает стресс не только у школьников, но и у их родителей. Почти 22% родителей пожаловались на тревожность перед 1 сентября. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Оказалось, что женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин (28% против 17% соответственно). Также на уровень тревожности влияет и возраст родителей. Среди опрошенных до 40 лет их около 30% в отличие от старшего поколения (15%).

Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 33% родителей. На полдня планируют отпроситься еще 18%. Почти каждая вторая компания в Самаре предоставляет родителям школьников возможность прийти на праздник ребенка и не переживать о работе. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин.

Чаще всего родители удовлетворены качеством образования. Однако недовольными остается каждый третий житель Самары. Качество обучения чаще не устраивает отцов (35% против 25% среди матерей)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.