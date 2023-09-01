Многие самарцы считают английский язык самым полезным для трудоустройства

В вакансиях часто указывают востребованность в английском языке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители считают самым полезным знанием для трудоустройства – английский язык. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса hh.ru, специалисты выяснили, какие предметы из общеобразовательной программы чаще всего работодатели упоминают в вакансия, в части требований к кандидатам. Помимо этого, знаниям предметов придают значение работодатели из сферы информационных технологий, услуг для бизнеса и финансового сектора.

Реже всего знания предметов из школьной программы интересует руководитель из транспортно-логистической отрасли. Самым полезным и востребованным оказался английский язык. В качестве требования его указали в 66% вакансий.