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НовостиОбщество1 сентября 2023 11:33

Многие самарцы считают английский язык самым полезным для трудоустройства

Самарцы считают, что иностранный язык помогает устроиться на работу
Алена ПРОВКИНА
В вакансиях часто указывают востребованность в английском языке

В вакансиях часто указывают востребованность в английском языке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители считают самым полезным знанием для трудоустройства – английский язык. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса hh.ru, специалисты выяснили, какие предметы из общеобразовательной программы чаще всего работодатели упоминают в вакансия, в части требований к кандидатам. Помимо этого, знаниям предметов придают значение работодатели из сферы информационных технологий, услуг для бизнеса и финансового сектора.

Реже всего знания предметов из школьной программы интересует руководитель из транспортно-логистической отрасли. Самым полезным и востребованным оказался английский язык. В качестве требования его указали в 66% вакансий.