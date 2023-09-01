На стажировку в банк приглашают студентов, которым интересно попробовать себя в реальных бизнес-задачах / Фото: talents.sbergraduate.ru

Студенты из Самарской области смогут принять участие в проекте «Скрытые таланты». Он позволяет молодым людям создать сопроводительное письмо для отклика на стажировку или вакансию в Сбере.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо пройти по ссылке и указать свои качества, которые помогают в учебе. Искусственный интеллект поможет перевести это на язык профессиональных навыков и автоматически составит сопроводительное письмо. Воспользоваться сервисом можно уже сейчас.

С 1 сентября банк открывает новый сезон стажировок. Среди направлений: анализ данных, разработка, кибербезопасность, розничный и корпоративно-инвестиционный бизнес, управление благосостоянием, дизайн, работа с клиентами. Банк предлагает оплачиваемые стажировки продолжительностью от трех до шести месяцев с вовлеченностью в рабочий процесс от 20 до 40 часов в неделю. Такой график позволяет совмещать работу и учебу. Стажерами банка могут стать студенты очной формы обучения (начиная со второго курса).

— Мы приглашаем на стажировку студентов, которым интересно попробовать себя в реальных бизнес-задачах и почувствовать себя частью большой команды, увлеченной своим делом. Для нас очень ценно, что 70% стажеров выбирают работу в нашем банке. Я поздравляю всех студентов с Днем знаний и желаю найти свое призвание и команду, с которой в радость будет прийти к успеху! — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка Наталья Дудина.

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