Программа субсидирования ипотеки: доступность жилья для россиян повышается

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Эксперты отмечают последовательное снижение ставок по льготным ипотечным программам. Сбер, например, с 1сентября 2023 года снижает ставки на 0,5 п. п. по программе субсидирования ипотеки при покупке недвижимости у застройщиков и партнеров - участников проектного финансирования банка.

По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка на Домклик составит 5,5% годовых.По «Семейной ипотеке» — 3,5%, в рамках «Ипотеки для IT» — 2,5%.

- Снижение ставок по льготным ипотечным программам совместно с застройщиками положительно влияет на доступность жилья, и мы видим растущую востребованность. Так, за восемь месяцев этого года мы выдали более 300 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Это на 26% выше результата всего 2022 года, - отметил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.