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НовостиОбщество1 сентября 2023 11:56

Губернатор Самарской области в День знаний навестил ребят в больнице Середавина

Дмитрий Азаров побывал в областной больнице им. В.Д. Середавина
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Глава региона пообщался с пациентами 1 сентября. Фото: Светлана Осьмачкина.

Глава региона пообщался с пациентами 1 сентября. Фото: Светлана Осьмачкина.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в День знаний навестил ребят в больнице Середавина. Школьники не смогли прийти на торжественную линейку из-за болезни.

Глава региона вместе с депутатом Госдумы Леонидом Симановским навестили ребят, проходящих лечение в диализном и нефрологическом отделениях. Заведующий отделением отметил, что сюда поступают дети со всей области – с врожденными патологиями почек, хронической почечной недостаточностью и другими заболеваниями.

Дмитрий Азаров пообщался с детьми, которые вместе с родителями ожидали процедуру диализа, а Леонид Симановский передал школьникам подарки.

- Понятно, что в День знаний, наверное, хотелось бы быть на линейке, но иногда так случается. Бодрости духа не теряйте, заканчивайте лечение и - в школу, договорились? – сказал глава региона.

После общения с детьми и родителями губернатор поинтересовался у руководства больницы, как организован учебный процесс и есть ли все необходимые условия. Администрация учреждения отметила, что они взаимодействуют со школой №99, учителя приходят в больницу по графику, занятия проводят по всем основным предметам.