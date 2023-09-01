Торжественные линейки прошли во всех школах Самары 1 сентября

Торжественные линейки во всех школах страны в этом году начали с поднятия флага и исполнения гимна РФ. Фото: администрация Самары

В День знаний, 1 сентября, во всех школах Самары прошли торжественные линейки. Всего за парты сели более 126 тысяч школьников. Образовательные учреждения региона приняли почти 15 тысяч первоклассников, а в 11 классе будут учиться 4,5 тысячи молодых людей.

В городской администрации отметили, что большое внимание в Самарской области уделяется сфере образования. За последние пять лет в регионе построили 54 детских сада, возвели и реконструировали девять школ, еще 26 капитально отремонтировали. А в Самаре в 2023 году провели ремонт в 45 образовательных учреждениях.

Торжественные линейки во всех школах страны в этом году начали с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Глава Самары Елена Лапушкина приехала поздравить учеников с началом учебного года в свою родную школу № 79 в Кировском районее.

— Уважаемые родители, бабушки и дедушки, школьный путь ваших детей будет в разы легче, благодаря вашей любви, терпению и пониманию. А школьникам я желаю в этом учебном году новых побед и предлагаю вам задуматься уже сейчас о том, кем вы будете в будущем, — сказала мэр.

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