Мошенница обокрала курьера из Самары на 470 тысяч рублей

Со счета мужчины украли крупную сумму денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники обманули 55-летнего местного жителя, работающего курьером одного из маркетплейсов. Мужчине позвонили от лица сотового оператора. Об этом сообщили представители ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина решил сменить тарифный план своего сотового оператора, чем и воспользовались мошенники. Он пытался зайти на сайт оператора, но вместо кода доступа на телефон самарцу поступил звонок. Женский голос в трубке сообщил, что у него были украдены личные данные. Также собеседница заявила, что с сим-карты мужчины уже списана сумма, в три раза превышающая ежемесячную абонентскую плату. Чтобы вернуть украденные деньги, мужчина последовал инструкции. В результате его счет был обнулен на сумму 470 тысяч рублей. После этого самарец осознал, что стал жертвой мошенницы, и немедленно обратился в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы начали расследование данного случая мошенничества.

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