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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:05

Школа в Самарской области в 2023 году набрала 31 первый класс

Там будут обучаться 930 ребят
Анастасия ФИЛАТОВА
Рекордное количество первоклашек набрали в образовательном центре "Южный город"

Рекордное количество первоклашек набрали в образовательном центре "Южный город"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 1 сентября 2023 года впервые сели за парты более 39,5 тысяч ребят. Причем почти 1/40 всех первоклашек региона вместила школа под Самарой. Речь идет об образовательном центре «Южный город» в поселке Придорожный Волжского района.

В учебном заведении в 2023 году сформировали 31 первый класс. В них будут учиться 930 ребят. То есть по 30 человек в каждом. Корреспондент «КП-Самара» побывала на линейке в честь Дня знаний в этой школе. Первоклашек там действительно оказалось очень много. Помимо привычных 1-й «А» и 1-й «Б», на линейке можно было даже встретить табличку 1-й «З».

Напомним, всего, по данным министерства образования и науки Самарской области, в этом учебном году в школах будут обучаться около 364 тысячи человек. Около 126 тысяч из них – в образовательных заведениях Самары.

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