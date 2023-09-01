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НовостиОбщество1 сентября 2023 13:31

Самарский синоптик Ирина Вытягова: «Бабье лето, скорее всего, еще будет»

Ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Самарского гидрометцентра рассказала о погоде в регионе в сентябре
Авторы (2):
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Елена ШИШКИНА
Ближайшие дни в Самарской области будут сухими и теплыми.

Ближайшие дни в Самарской области будут сухими и теплыми.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Самарского гидрометцентра Ирина Вытягова рассказала, что в этом году бабье лето, скорее всего, будет.

- Бабье лето, скорее всего, еще будет, на это дает надежду долгосрочный прогноз, но важно помнить, что эти возвраты тепла очень непродолжительные, - сказала Ирина Вытягова в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Напомним, ближайшие дни в Самарской области будут сухими и теплыми, днем воздух будет прогреваться до 25-26 градусов, дождей не стоит ждать до 8 сентября. А с середины следящей недели начнется климатическая осень: по ночам столбики термометров будут опускать до +10 градусов и даже ниже.