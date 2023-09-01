Полицейские классы открыли в Самарской области в День знаний

Классы ориентированы на патриотическое, физическое и правовое воспитание учащихся. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В День знаний в Самарской области открыли полицейские классы для более чем тысячи учащихся. Там мальчики и девочки будут обучаться четыре года по специальной учебной программе правоохранительной направленности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Такие классы ориентированы на патриотическое, физическое и правовое воспитание учащихся, воспитание гражданина своей страны, знающего ее историю и стремящегося к ее процветанию. По словам председателя общественного совета при региональном главке Александра Шахова, для учеников также будут организованы ознакомительные выезды в подразделения ОВД Самарской области. Это отличный старт для школьников, которые в будущем планируют связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах.

Подобные классы открылись сегодня на базе 52 учебных заведений. Так, за их парты сели 25 восьмиклассников в школе № 1 в поселке Смышляевка Волжского района. Еще один полицейский класс открылся в тольяттинской школе № 91. Также первый набор в классы правоохранительной направленности состоялся в Кинель-Черкасском районе в школе № 3.

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