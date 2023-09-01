Траты на подготовку к школе в России сохранились на уровне 2022 года

В 2023 году родители школьников чаще покупали учебную литературу и методические материалы, чем школьную форму и ранцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько денег потратили российские родители при сборах детей в школу и что именно они покупали перед началом нового учебного года.

По данным аналитического сервиса Продажи.рф, в течение июля и августа в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), россияне приобрели товаров для школы на сумму более 4,2 млрд рублей, совершив около 22 млн покупок. Спрос на товары для учебы и объем трат остался на уровне, близком к значениям 2022 года.

На 21% по сравнению с прошлым годом в июле-августе выросло количество приобретаемых методических материалов и учебной литературы. При этом объем затрат увеличился лишь на 12%, а средний чек стал ниже на 17%, составив 507 рублей. Тетради, бумажные изделия и бумагу покупали чаще, чем годом ранее, а средний чек в категории стал ниже на 2%.

На 16% в июле-августе снизилось количество покупок школьной формы, рюкзаков и ранцев. Эти же товары больше других выросли в цене: средний чек по ним составил около 2 450 рублей на школьную форму (+14% к прошлому году) и 2 140 рублей – на рюкзаки и ранцы (+15%)

Спрос на обложки и папки вырос, а на письменные и чертежные принадлежности, товары для рисования и уроков труда – снизился. Цены в перечисленных категориях изменились незначительно – увеличение среднего чека составило 1-3%.

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