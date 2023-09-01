В Самаре временно отключат холодную воду с 4 по 7 сентября 2023 года

На указанных участках проведут работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временном отключении холодной воды. В областном центре проведут работы на сетях водоснабжения.

По информации «РКС-Самара», 4 сентября специалисты проведут замену СУР-97. Холодную воду отключат в домах №142, 144, 146, 148 на улице Нагорной. Также 5 сентября для замены 4-х задвижек и пожарного гидранта воду отключат с 10:00 до 06:00 6 сентября отключат воду на улицах: Тухачевского, Киевской, Дачной, Первой Белорецкой, Сакко и Ванцетти, Временной, 2-ой Новой, Московской, Лунной, Пролетарской, Магнитогорской, Тверской, Гагарина, Аксаковской и по проспекту Карла Маркса.

6 сентября запланировали замену 4-х задвижек. С 10:30 до 15:30 отключат ХВС по улицам Полевой и Молодогвардейской. 7 сентября воду отключат с 09:00 до 16:00 на улице Каховской и по проспекту Кирова. Также воду отключат с 09:30 до 16:00 на улицах Чернореченской. Владимирской, пр. Карла Маркса, Дачной. Все подробности указаны на сайте ресурсоснабжающей компании.