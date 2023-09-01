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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:40

Синоптики прогнозируют сентябрь 2023 года в Самарской области теплее обычного

Средняя температура воздуха ожидается выше многолетних значений
Анастасия ПИГИНА
Воздух в регионе прогреется выше нормы.

Воздух в регионе прогреется выше нормы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области могут ожидать от наступившего сентября необычно теплых температур. Так, воздух в регионе прогреется выше нормы в этот период. Об этом сообщило Приволжское УГМС.

Синоптики обещают, что средняя за месяц температура воздуха в сентябре ожидается +13,9 …+ 15,8. Это почти на 1,2-1,4 градуса выше средних многолетних значений. Первый осенний месяц также должен порадовать отсутствием обильных дождей. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы.

В ближайшие дни регион останется в стороне от ненастной погоды. Существенных дождей и холодных воздушных масс не предвидится. В области ожидаются +8…+15 ночью и +21...+26 днем, а также переменная облачность без осадков.

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