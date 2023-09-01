Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 12:57

Самара попала в рейтинг городов, которым везет с погодой на День знаний

Специалисты выяснили, насколько тепло бывает в Самаре 1 сентября
Алена ПРОВКИНА
Самара попала в рейтинг городов, которым везет с погодой

Самара попала в рейтинг городов, которым везет с погодой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в рейтинг городов, которым везет с погодой в День знаний. Метеорологи изучили данные наблюдения за 10 лет и выяснили, насколько ясным и теплым бывает 1 сентября в крупнейших городах России.

По информации «Яндекс. Погода», специалисты выяснили, что утро 1 сентября в Самаре за последнее десятилетие было ясным шесть раз. Температура воздуха в утренние часы составляет в среднем +19,7 градусов.

Среди городов-миллиоников безоблачную погоду чаще всего наблюдали в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В конце списка оказались города Сибири, Урала и Поволжья.