Самара попала в рейтинг городов, которым везет с погодой на День знаний

Самара попала в рейтинг городов, которым везет с погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в рейтинг городов, которым везет с погодой в День знаний. Метеорологи изучили данные наблюдения за 10 лет и выяснили, насколько ясным и теплым бывает 1 сентября в крупнейших городах России.

По информации «Яндекс. Погода», специалисты выяснили, что утро 1 сентября в Самаре за последнее десятилетие было ясным шесть раз. Температура воздуха в утренние часы составляет в среднем +19,7 градусов.

Среди городов-миллиоников безоблачную погоду чаще всего наблюдали в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В конце списка оказались города Сибири, Урала и Поволжья.