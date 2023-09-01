Геннадий Котельников поздравил с Днем знаний студентов-первокурсников

Спикер губдумы поздравил с началом учебного года студентов и преподавателей педагогического и медицинского вузов

Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников напутствовал студентов-первокурсников Самарского государственного медицинского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета.

Для более чем 1100 первокурсников Самарского государственного медицинского университета начался учебный год начался с Клятвы студента. Профессия, которую они выбрали, требует высокой ответственности, глубоких знаний и навыков, которые необходимо совершенствовать постоянно.

Обращаясь к своим будущим коллегам, Геннадий Котельников отметил, что СамГМУ с его более, чем вековой историей, по праву занимает лидирующие позиции среди российских вузов благодаря курсу на инновации, значимым победам в федеральных конкурсах и постоянному стремлению к развитию.

В Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным, о значимости профессии педагога и важности государственной поддержки отрасли образования речь шла на встрече спикера Губернской думы со студентами 1 курса Самарского государственного социально-педагогического университета.

Геннадий Котельников поздравил студентов и преподавателей педагогического вуза с началом учебного года и Днем знаний:

- Профессия педагога – самая главная и почетная. У каждого человека, который добился высот в профессиональной деятельности, есть учителя, наставники, которым он обязан своими достижениями. Об этом нужно помнить и создавать условия, чтобы повышался престиж этой профессии, чтобы труд педагогов всегда по достоинству был оценен. Сегодня мы видим, как развивается Самарский государственный социально-педагогический университет, старейший в регионе вуз. Его особая стратегическая значимость открывает большие перспективы и новые точки роста.

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