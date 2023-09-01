Новым зампредом правительства Самарской области стал Александр Мордвинов

Александр Мордвинов руководил МинЖКХ с осени 2020 года / Фото: vk.com/minenergo.samregion

В правительстве Самарской области произошли кадровые перестановки. Назначен новый заместитель председателя кабмина. Эту должность занял Александр Мордвинов, который ранее возглавлял министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Согласно информации на сайте облправительства, для МинЖКХ уже подыскали временного руководителя. Пока ведомство будет возглавлять Эдуард Гафиятуллин.

Напомним, Александр Мордвинов руководил министерством энергетики и ЖКХ с осени 2020 года. До этого он трудился на руководящих должностях в Димитровградской и Мордовской энергосбытовых компаниях. Теперь он будет работать на посту зампреда правительства Самарской области. Какие вопросы будет курировать чиновник, пока неизвестно.

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