Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 13:21

Новым зампредом правительства Самарской области стал Александр Мордвинов

Ранее чиновник возглавлял региональное МинЖКХ
Анастасия ФИЛАТОВА
Александр Мордвинов руководил МинЖКХ с осени 2020 года / Фото: vk.com/minenergo.samregion

Александр Мордвинов руководил МинЖКХ с осени 2020 года / Фото: vk.com/minenergo.samregion

В правительстве Самарской области произошли кадровые перестановки. Назначен новый заместитель председателя кабмина. Эту должность занял Александр Мордвинов, который ранее возглавлял министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Согласно информации на сайте облправительства, для МинЖКХ уже подыскали временного руководителя. Пока ведомство будет возглавлять Эдуард Гафиятуллин.

Напомним, Александр Мордвинов руководил министерством энергетики и ЖКХ с осени 2020 года. До этого он трудился на руководящих должностях в Димитровградской и Мордовской энергосбытовых компаниях. Теперь он будет работать на посту зампреда правительства Самарской области. Какие вопросы будет курировать чиновник, пока неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.