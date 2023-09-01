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НовостиОбщество1 сентября 2023 13:53

Самарская область попала в тройку регионов по числу ночевок в санаториях

Специалисты представили рейтинг популярных регионов
Алена ПРОВКИНА
Самарская область попала в рейтинг

Самарская область попала в рейтинг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в рейтинг по числу ночевок в санаторно-курортных учреждениях. Специалисты подвели итоги исследования в первом полугодии 2023 года.

По информации портала бронирования Санатории-России.рф, рейтинг составили по данным количества ночевок в санаториях в первые шесть месяцев этого года. В первой тройке – Татарстан, Башкортостан и Самарская область. В санаториях самарского региона – 705 435 ночевок, а в санаториях Татарстана – 670 572 ночевки.

По словам специалистов, санатории играют все более важную роль в сохранении здоровья населения, но их потенциал еще полностью не раскрыт.