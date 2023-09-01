В Самаре откроется фотовыставка, посвященная 100-летию со дня образования ППС

В Самаре откроют фотовыставку на площади Славы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на медиакранах на площади Славы откроется выставка, посвященная 100-летию со дня образования патрульно-постовой службы. Выставка начнет работу 2 сентября 2023 года.

По информации пресс-службы правительства региона, в честь этого события на медиаэкранах на площади Славы в областном центре начнет работу тематическая цифровая фотовыставка, подготовленная ГУ МВД России. Первые упоминания о ППС появились в Российской империи в июле 1811 года, во время оглашения «Положения о внутренней страже».

За последние годы патрульно-постовая служба стала одним из самых многочисленных и боеспособных подразделений охраны общественного порядка МВД.