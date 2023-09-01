В Самаре временно ограничат движение транспорта по переулку Карякина до 6 сентября 2023 года

Движение ограничат из-за работ. Фото: мэрия

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения на дороге по переулку Карякина. На участке проведут работы по ремонты и модернизации теплотрассы.

По информации городской администрации, работы проведут с 22:00 2 сентября 2023 года до 05:00 6 сентября 2023 года. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по переулку Карякина, на участке в районе жилого дома №7.

Временные схемы движения опубликованы на сайте мэрии. Горожанам рекомендуют заранее планировать свои поездки.