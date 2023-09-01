В Самаре временно ограничат движение транспорта на улице Галактионовской

На участке проведут работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения транспорта на улице Галактионовской. Движение будет перекрыто до 30 сентября 2023 года.

По информации городской администрации, участок временно перекроют в связи со строительством станции метрополитена. Ограничение будут действовать с 05:00 4 сентября 2023 года до 23:59 30 сентября 2023 года. При этом, ограничения не будут распространяться на спецмашины полиции, скорой и пожарной охраны.

Также в указанный период общественный транспорт будет двигаться по скорректированным схемам. Подробности указаны на сайте мэрии.