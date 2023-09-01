Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 17:01

В Самаре скорректируют движение общественного транспорта до 30 сентября 2024 года

Ограничения будут действовать в связи со строительствов станции метро
Алена ПРОВКИНА
Общественный транспорт будет двигаться по скорректированной схеме

Общественный транспорт будет двигаться по скорректированной схеме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили об ограничениях движения транспорта из-за строительства станции метрополитена. Ограничения будут действовать с 05:00 4 сентября 2023 года до 23:59 30 сентября 2024 года.

По информации городской администрации, на участке временно ограничат движение транспорта по улице Галактионовской, в районе жилого дома №95. Ограничительная мера не распространится на спецмашины полиции, скорой медпомощи и пожарной охраны и на транспортный средства горожан, проживающих в зоне ограничения движения.

В указанный период автобусы №3, №34, №53, №80, №226 и трамваи маршрутов №1, №3, №5, №15, №16, №20, №20к, №22. Транспорт будет двигаться по скорректированной схеме движения.