Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 17:39

В Самаре проведут проверку по факту затопления частного сектора

Из-за коммунальной аварии затопило частный сектор и детский сад
Алена ПРОВКИНА
Специалисты проводят проверку. Фото: прокуратура Самарской области

Специалисты проводят проверку. Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре в частном секторе Промышленного района произошла серьезная коммунальная авария. Из-за прорыва затопило частные дома местных жителей.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства Промышленного района организовала проверки по факту затопления пересечения Сокольнической и Карла Маркса в результате коммунальной аварии. Специалисты дадут оценку организации, занимающейся обслуживанием объекта.

На данный момент под контролем районной прокуратуры находится устранения последствий коммунальной аварии. О причинах прорыва пока неизвестно.