В Самаре проведут проверку по факту затопления частного сектора

Специалисты проводят проверку. Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре в частном секторе Промышленного района произошла серьезная коммунальная авария. Из-за прорыва затопило частные дома местных жителей.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства Промышленного района организовала проверки по факту затопления пересечения Сокольнической и Карла Маркса в результате коммунальной аварии. Специалисты дадут оценку организации, занимающейся обслуживанием объекта.

На данный момент под контролем районной прокуратуры находится устранения последствий коммунальной аварии. О причинах прорыва пока неизвестно.