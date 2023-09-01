Самара попала в список ярких городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в список самых ярких городов уходящего лета. Специалисты провели опрос среди населения страны.

По информации сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, респонденты выбрали самые яркие города уходящего лета. По традиции, на первом месте оказался Сочи, за него проголосовали 41% опрошенных. На втором месте – Ялта, такой вариант поддержали 36% подписчиков. На третьем месте – Самара, ее выбрали 14% участников голосования.

На четвертом месте – Кисловодск, на пятом – Казань, на шестом – Светлогорск, на седьмом – Кострома, на восьмом – Владивосток, на девятом – Выборг, на десятом – Осташков.