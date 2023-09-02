В Самаре после прорыва трубы на пр. Карла Маркса освободились от воды все дома

Всего из-за коммунальной аварии оказалась подтоплены 35 участков, в том числе 14 частных домов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Стали известны последние новости о последствиях коммунальной аварии в частном секторе на проспекте Карла Маркса в Самаре 1 сентября 2023 года. Из-за прорыва трубы там затопило несколько домов и приусадебных участков. По данным МЧС, к утру следующего дня все жилые постройки удалось освободить от воды.

- Частные жилые дома от воды освободились. Остаются подтопленными 22 приусадебных участка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области утром 2 сентября.

Напомним, коммунальная авария произошла около дома № 333 по проспекту Карла Маркса в Промышленном районе. Из-за прорыва водовода подтопило 35 приусадебных участков, в том числе 14 частных домов. В них проживают 85 человек, в том числе 13 детей.

На помощь коммунальщикам для устранения последствий ЧП направили сотрудников МЧС. Совместными усилиями к вечеру 1 сентября удалось сократить число затопленных территорий. Вода к тому моменту оставалась на 25 участках и в 6 жилых домах.

Прокуратура Промышленного района Самары уже организовала по факту происшествия проверку.

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