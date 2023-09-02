Самарский театр кукол открыл новый сезон благотворительным показом спектакля

Маленьким самарцам показали спектакль "Приключения Нильса с дикими гусями" / Фото: samarapuppet.ru

В пятницу, 1 сентября 2023 года, Самарский театр кукол открыл новый театральный сезон. Культурное учреждение устроило благотворительный показ спектакля и заодно отпраздновало вместе с юными зрителями День знаний.

- Мы пригласили в гости маленьких зрителей из малообеспеченных семей, приютов, реабилитационных центров города, детей с ОВЗ, а также ребят из семей участников СВО. Мы постарались сделать для них по-настоящему запоминающийся праздник, - поделились в театре кукол.

Так, для детей устроили подвижные игры с участием героев спектаклей, а также открыли в фойе выставку работ ученицы студии творчества «Фантазия», посвященную премьере «Иван-царевич и Серый волк». Также юным зрителям показали один из лучших спектаклей театра кукол - «Путешествие Нильса с дикими гусями».

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