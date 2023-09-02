В Самаре 2 сентября состоится арт-фестиваль «Живописный город»

Мероприятие пройдет на площадке у выставочного зала Союза художников / Фото: t.me/leninskiy63
В субботу, 2 сентября 2023 года, в Самаре состоится арт-фестиваль «Живописный город». Он будет посвящен 85-летию местного отделения Союза художников и 90-летию образования Ленинского района.
Мероприятие стартует в 11:00. Местом его проведения станет площадка у выставочного зала Союза художников (ул. Молодогвардейская, 209). Гостей ждут мастер-классы, квесты, концерт музыкальных исполнителей. Также там будут работать площадки профессиональных художников и учебных заведений и фото-зона «Открытая мастерская».
Продлится фестиваль до 19 часов. В течение дня гости смогут принять участие в творческом интерактиве с мимами и сделать фото на память. Приглашаются все желающие.
Программа арт-фестиваля "Живописный город" / Фото: t.me/leninskiy63
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