В Самаре 2 сентября состоится арт-фестиваль «Живописный город»

Мероприятие пройдет на площадке у выставочного зала Союза художников / Фото: t.me/leninskiy63

В субботу, 2 сентября 2023 года, в Самаре состоится арт-фестиваль «Живописный город». Он будет посвящен 85-летию местного отделения Союза художников и 90-летию образования Ленинского района.

Мероприятие стартует в 11:00. Местом его проведения станет площадка у выставочного зала Союза художников (ул. Молодогвардейская, 209). Гостей ждут мастер-классы, квесты, концерт музыкальных исполнителей. Также там будут работать площадки профессиональных художников и учебных заведений и фото-зона «Открытая мастерская».

Продлится фестиваль до 19 часов. В течение дня гости смогут принять участие в творческом интерактиве с мимами и сделать фото на память. Приглашаются все желающие.

Программа арт-фестиваля "Живописный город" / Фото: t.me/leninskiy63

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал