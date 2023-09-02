В Сызрани пенсионерка потеряла полмиллиона рублей, пытаясь продать гараж

Женщина назвала аферисту данные банковской карты и лишилась крупной суммы денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани 77-летняя местная жительница стала жертвой мошенника. Женщина осталась без денег, пытаясь продать свой гараж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Так, пенсионерка разместила объявление о продаже гаража на одной из интернет-площадок. Вскоре ей позвонил неизвестный и предложил купить недвижимость не торгуясь. Он заявил, что готов сразу внести полную стоимость. Сызранка согласилась. Тогда собеседник попросил продиктовать ему данные банковской карты, чтобы он смог перевести деньги. Женщина сделала, как ее просили. Однако плату она так и не получила. Наоборот, с ее счета списали более 500 тысяч рублей.

Сразу после этого «покупатель» перестал выходить на связь. Пенсионерка поняла, что попалась на удочку мошенника, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут афериста.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам. Особенно тем, кто просит назвать персональные сведения, данные банковской карты или перевести деньги на «безопасный» счет. Так делают только мошенники. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

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