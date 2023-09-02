Фарит Мухаметшин посетил гимназию и университет в Самаре 1 сентября

Член Совета Федерации поздравил школьников и студентов с праздником и началом нового учебного года / Фото: council.gov.ru

В пятницу, 1 сентября 2023 года, учебные заведения Самары посетил член Совета Федерации РФ Фарит Мухаметшин. Он принял участие в праздничных мероприятиях ко Дню знаний в гимназии № 3 и Самарском национальном университете имени академика С.П. Королева. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты Федерального собрания РФ.

Так, сенатор посетил торжественную линейку в гимназии № 3, а потом провел там открытый урок для учеников десятых классов. Он поделился с подростками своим профессиональным и жизненным опытом, знаниями в сфере дипломатии и полезными советами по планированию карьерного пути на госслужбе.

Во второй половине дня Фарит Мухаметшин посетил Самарский университет. Там он встретился со студентами социально-гуманитарного института, где в том числе обучаются специалисты-международники. Он поздравил молодых людей с Днем знаний и пожелал им успехов в учебе и творческой деятельности.

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