Оторвали бампер и убежали: самарцы пожаловались на собак-вандалов на 5-й Просеке

Ночью бездомные псы повредили припаркованный у дома автомобиль / Фото: Юлия Балобанова / vk.com/smrgrad

Жители Самары вновь пожаловались на собак-вандалов. На этот раз бездомные животные наследили в одном из дворов в районе 5-й Просеки. Они оторвали бампер у припаркованной машины. Момент попал на запись видеокамеры.

На кадрах видно, как три собаки обступили черный автомобиль. Две стояли рядом, а третья вцепилась зубами в бампер и не успокоилась, пока не оторвала его. После этого псы еще какое-то время покружили возле машины, а потом сорвались с места и скрылись в неизвестном направлении. Почему животные напали на авто, неизвестно. Возможно, там спряталась кошка, и они пытались до нее добраться.

— Как с этим бороться? Уже не впервые данная ситуация, собаки разобрали несколько авто с весны. На 5-й Просеке в районе ЖК «Надежда» ходить со своей собакой страшно. Там живут огромные кобели. Причем они территориалы — бросались на нас не раз, — написала местная жительница в соцсетях.

Напомним, ранее «КП-Самара» писала, почему бездомные собаки могут напасть на автомобиль и как его защитить от них. Советы дал кинолог. А юрист рассказал, с кого взыскать ущерб, если собаки повредили машину.

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