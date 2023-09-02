В Самаре устранили подтопление домов и приусадебных участков в частном секторе

Из-за прорыва трубы пострадали десятки приусадебных участков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Промышленном районе Самары продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии в частном секторе. Накануне, 1 сентября 2023 года, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Сокольнической прорвало водовод. Оказались подтоплены 35 приусадебных участков и 14 жилых домов. Сейчас ситуация стабилизировалась.

— В настоящее время подтопленных частных жилых домов и приусадебных участков нет. Силами коммунальных служб ведутся работы по отсыпке проезжей части улицы Сокольнической и разработке котлована, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, трубу прорвало в районе дома № 333 по проспекту Карла Маркса. Водой затопило несколько десятков участков в частном секторе. Пострадали и дома, в которых живут 85 человек. Устранять последствия аварии коммунальщикам помогали сотрудники МЧС. К вечеру 1 сентября число потопленных участков удалось сократить до 25, а домов — до 6. К утру 2 сентября все жилые постройки освободились от воды, подтопленными оставались 22 участка.

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