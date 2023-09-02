В Самаре закрыли движение троллейбусов № 6 и 16 по ул. Алексея Толстого

Троллейбусам временно скорректировали маршрут следования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 2 сентября 2023 года, в центре Самары закрыли движение троллейбусов № 6 и 16. Они временно не будут курсировать по улице Алексея Толстого. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

— По улице Алексея Толстого в оба направления закрыто движение троллейбусов № 6 и 16. На месте работают сотрудники компании «РКС-Самара», — отметили в ведомстве.

Трассу следования троллейбусов скорректировали. Пока они будут ездить по следующему маршруту: Губернский рынок — площадь Революции — Губернский рынок. Когда «рогатые» вернутся на улицу Алексея Толстого, пока неизвестно.

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