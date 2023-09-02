Две маленькие девочки пострадали при опрокидывании иномарки в Самаре

Водитель легковушки не справился с управлением и наехал на бордюр Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 1 сентября 2023 года, на улице Мира в Самаре произошло серьезное ДТП. Там примерно в 8:45 опрокинулся «Рено Логан», в котором находились двое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем иномарки находился 35-летний мужчина. В районе дома № 57 по улице Мира он не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого легковушка не удержалась на колесах и опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадали два человека: 6-летняя и 4-летняя сестры. Старшую девочку госпитализировали в больницу, а младшей медики оказали разовую помощь. В отношении водителя сотрудники ГИБДД вынесли определение о возбуждении дела по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью».

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