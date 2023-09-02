Глава СК заинтересовался историей о нападении депутата на мальчика в Сызрани

Следователи проводят проверку из-за инцидента с участием народного избранника Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области разбираются в неприятной истории, в которой оказался замешан местный депутат. Жительница Сызрани обвинила народного избранника в нападении на своего 12-летнего сына. Информацией об этом уже заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

— В информационный центр СК России обратилась жительница Сызрани. Она сообщила, что местный депутат причинил телесные повреждения ее 12-летнему сыну, когда тот выгуливал собаку, — говорится в сообщении ведомства.

В СУ СК по Самарской области организовали по данному факту проверку. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю местного управления Марату Галиханову доложить о том, что уже удалось установить, а в дальнейшем — о результатах проверочных мероприятий. Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

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