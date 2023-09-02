В Самаре откроют движение через перекресток Красноармейской и Галактионовской

Изменения затронут и работу нескольких трамвайных маршрутов Фото: администрация Самары

В понедельник, 4 сентября 2023 года, в центре Самары вновь скорректируют дорожное движение. Изменения введут в районе перекреста улиц Красноармейской и Галактионовской, рядом с которым идет строительство метро. Там откроют проезд для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— В связи с завершением одного из этапов строительства планируется с 5:00 4 сентября возобновить движение в данной локации по прямому ходу. На участке от улицы Самарской до улицы Молодогвардейской, — отметили в мэрии.

Одна полоса дороги будет доступна для автомобилистов, которые едут в сторону ж/д вокзала, другая — в обратном направлении, в центр города. Кроме того, по новой временной схеме с понедельника начнут ходить трамваи №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к и 22.

Напомним, сейчас составы ходят по улице Галактионовской с поворотом на улицу Красноармейскую, минуя пути по улице Фрунзе. Со следующей недели они начнут курсировать по улице Фрунзе с правым поворотом на улицу Красноармейскую, а с улицы Красноармейской будут поворачивать налево и уходить на улицу Фрунзе. Поворачивать налево с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую трамваи временно не смогут. Причина — начало нового этапа работ в рамках строительства метро.

В настоящее время на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской завершают работы по обустройству трамвайных путей. Идет восстановление и стыковка рельсов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал