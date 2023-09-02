В Самаре открыли памятник, посвященный студенческим стройотрядам

Памятник - это подарок студентам и преподавателям вуза к новому учебному году и в канун 50-летия БАМа / Фото: vk.com/kbsh_rzd_official

В пятницу, 1 сентября 2023 года, в Самаре открыли новый памятник. Он посвящен студенческим отрядам. Скульптурную композицию установили напротив учебного корпуса № 5 СамГУПС.

— Памятник, посвященный студотрядам, — это подарок всем студентам и преподавателям вуза к новому учебному году и в канун 50-летия БАМа. В его открытии приняли участие заместитель гендиректора РЖД Михаил Глазков, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и ректор Максим Гаранин, — говорится в сообщении университета в соцсетях.

Скульптурная композиция включает в себя две фигуры: молодого человека, который стоит закинув стройинструмент на плечо, и девушки, сидящей на ящике и играющей на гитаре. Напомним, движение студенческих стройотрядов существует в нашей стране более 60 лет. Ранее они помогали строить крупные инфраструктурные объекты и предприятия, в том числе Байкало-Амурскую магистраль (БАМ).

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