В Самаре планируют сузить проезжую часть на ул. Вилоновской

Ограничения введут из-за строительства большой водопроводной камеры Фото: администрация Самары

В центре Самары в ближайшее время могут вновь скорректировать схему движения транспорта. Предполагается сузить проезжую часть на улице Вилоновской. Информация об этом прозвучала на совещании в мэрии, посвященном строительству метро.

— Планируется строительство большой водопроводной камеры в районе осевой линии дороги на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской. Дата старта работ еще не определена. Строительство начнут в скором времени, под выходные, когда нет интенсивного дорожного трафика, — сообщил первый замглавы Самары Владимир Василенко.

По словам чиновника, сроки для проведения работ сжатые. Поэтому, чтобы специалисты трудились эффективнее, придется ввести временное ограничение движения на улице Вилоновской. Речь идет об участке от Галактионовской до Молодогвардейской. Там хотят сузить проезжую часть — в каждом направлении оставят по одной полосе.

Кроме того, из-за расширения работ по строительству станции метро «Театральная» в дальнейшем планируется ограничить движение транспорта по улице Самарской. Однако участок и сроки перекрытия пока не уточняются.

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