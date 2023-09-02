Только освободился и снова взялся за старое: в Сызрани поймали рецидивиста, обворовавшего продавцов ТЦ

Сотрудники ППС задержали подозреваемого на одной из улиц Сызрани Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани задержали вора, который за один день обокрал сразу несколько торговых точек. Преступником оказался 46-летний житель Тольятти, который только недавно вышел из колонии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Так, сначала в полицию обратилась продавщица одной из секций ТЦ на улице Красной в Сызрани. У нее похитили телефон за четыре тысячи рублей. Вскоре после этого правоохранителям поступила похожая информация от другой женщины, которая тоже торгует в этом ТЦ. Она сообщила, что у нее украли телефон и спортивный костюм. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Еще чуть позже к полицейским обратился продавец комиссионного магазина, расположенного неподалеку от торгового центра. Он, проверяя камеры видеонаблюдения, заметил, что кто-то украл ноутбук стоимостью более 13 тысяч рублей. Посмотрев записи, стражи порядка увидели мужчину, похожего на того, что обворовал сотрудниц ТЦ.

Через несколько часов поисков сотрудники ППС заметили предполагаемого воришку на одной из улиц города. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Подозреваемый — 46-летний житель Тольятти — признал свою вину. Кроме того, при нем нашли один из похищенных телефонов.

По данным полиции, ранее мужчина уже не раз был судим. Отбывание одного из последних наказаний закончилось совсем недавно — тольяттинец вышел на свободу несколько дней назад. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям и пытаются найти то, что он успел украсть.

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