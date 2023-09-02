В Тольятти на Автозаводском шоссе Porsche влетел в Audi

Водитель Porsche не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в субботу, 2 сентября 2023 года, на Автозаводском шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там в 12:50 столкнулись две дорогие иномарки: Porsche и Audi. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полиции, аварию спровоцировал 30-летний водитель Porsche. Он, двигаясь со стороны улицы Кудашева в направлении Южного шоссе, около дома № 6 по Автозаводскому шоссе не выбрал правильную дистанцию и врезался в Audi, которая ехала впереди.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель Porsche и 8-летняя пассажирка второго автомобиля. Насколько серьезные травмы они получили, пока неизвестно. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка. Госавтоинспекция Самарской области призывает участников дорожного движения быть внимательнее и всегда соблюдать ПДД.

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