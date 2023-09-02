В Сызрани 2 сентября открыли стелу «Город трудовой доблести»

Стела посвящена трудовому подвигу жителей Сызрани в годы Великой Отечественной войны / Фото: Андрей Савельев

В субботу, 2 сентября 2023 года, в Сызрани в парке имени В.И. Ленина торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». В мероприятии, которое состоялось в день 340-летия города, принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил Сызрани звание «Город трудовой доблести» 10 сентября 2021 года — за значительный вклад местных жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне. В 1941-1945 годы здесь располагались танковое, пулеметное и пехотные училища, военная авиационная школа пилотов, работали эвакуированные предприятия и 11 эвакогоспиталей. За доблестный труд в годы войны более 17 тысяч сызранцев были удостоены госнаград.

— Мы помним о каждом из них. Гордимся самоотверженными бесстрашными земляками, бесконечно ценим их подвиг. Искренне благодарны президенту Владимиру Путину за инициативу введения звания «Город трудовой доблести» и благодарны всем, кто поддержал инициативу о присвоении этого гордого звания нашей Сызрани, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Мемориальный комплекс «Город трудовой доблести» в Сызрани представляет собой вертикально стоящую стелу высотой более 20 метров и два горизонтальных пилона. На последних размещена информация о вкладе местных жителей в победу в Великой Отечественной войне. В скором времени должны благоустроить территорию у стелы и аллею за ней. Губернатор поручил мэру Анатолию Лукиенко лично проконтролировать ход работ.

Отметим, мемориальный комплекс в Сызрани стал второй стелой «Город трудовой доблести», установленной в Самарской области. Ранее аналогичный памятник разместили в Самаре.

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