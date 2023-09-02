В Самаре сотрудница микрокредитной фирмы попалась на хищении 950 тысяч рублей

Следователи выясняют все детали преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении андеррайтера микрокредитной компании. Женщину подозревают в мошенничестве почти на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в 2023 году подозреваемая, используя свое служебное положение, изменила данные клиентов микрокредитной организации. Она сменила номера телефонов, порядок выдачи займа и сведения о банковских счетах. Женщина указала счета, которые были открыты на ее имя. Таким образом ей удалось похитить около 950 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления. Ведется следствие. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

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