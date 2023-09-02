Тольяттинская «Лада» 2 сентября вернулась в КХЛ

Болельщики давно ждали возвращения "Лады" в большой хоккей / Фото: Николай Ренц

В субботу, 2 сентября 2022 года, свершилось одно из долгожданных событий — тольяттинский хоккейный клуб «Лада» вернулся в КХЛ. Сегодня команда играет против челябинского «Трактора». Игру посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Мы вместе это сделали - «Лада» вновь в КХЛ! И уже есть первая забитая шайба. Поздравляю болельщиков! Вперед, «Лада»! Вперед, Тольятти! - сказал глава региона.

Отметим, счет в игре открыл хоккеист «Лады» Первую шайбу после возвращения команды в большой хоккей забросил Никита Попугаев. Пока счет в матче 1:0. Остается надеяться, что тольяттинцы удвоят праздник для своих болельщиков и победят в этой встрече.

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