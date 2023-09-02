Дмитрий Азаров поздравил жителей Сызрани с Днем города

Глава региона отметил помощь сызранцев армии РФ и семьям участников СВО / Фото: Андрей Савельев

В субботу, 2 сентября, жители Сызрани отмечают день рождение города — 340-летие. В честь юбилея в сквере имени Ленина устроили фестиваль добрососедства «Содействие.RPO.Сызрань». Главным его событием стало открытие фотовыставки «Жены Героев». В праздничных мероприятиях принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На торжественном собрании, посвященном юбилею города, глава региона отметил, что Сызрань, возникшая в XVII веке как крепость, за несколько столетий превратилась в крупный населенный пункт.

— В город, которым мы гордимся — и гордимся по праву. Сегодня Сызрань — это крупнейший транспортно-логистический узел нашей страны, один из важнейших промышленных и культурных центров Средней Волги, — сказал Дмитрий Азаров.

Также губернатор отметил трудовой подвиг сызранцев в годы Великой Отечественной войны. Они внесли большой вклад в приближение победы. За это Сызрань получила звание «Город трудовой доблести». Сегодня состоялось открытие памятного знака. Дмитрий Азаров подчеркнул, что местные жители с честью продолжают трудовые и боевые традиции старшего поколения — помогают нашей армии и семьям участников СВО.

Отметим, что в рамках праздника в Сызрани также выступили коллективы — участники девятого губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». За годы его проведения город трижды становился его лауреатом и получил Гран-при.

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