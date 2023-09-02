В Самаре парень грозился убить родную бабушку, заступившуюся за его подругу

Молодой человек набросился на подругу с ножом, но в конфликт вмешалась пенсионерка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре скоро предстанет перед судом 23-летний местный житель. Молодой человек ответит перед законом из-за угроз убийством в адрес своей бабушки и подруги-подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в феврале 2023 года. Молодой человек тогда только освободился из колонии и стал жить с бабушкой — 67-летней женщиной. На путь исправления парень явно не встал — он вел асоциальный образ жизни и много пил. В один из дней к нему пришла знакомая. Они повздорили. Самарец схватил девушку за плечи, стал удерживать и грозить убийством. Потом ударил рукой по щеке и схватился за нож.

Свидетельницей конфликта стала пенсионерка. Она вступилась за гостью, и та поспешила покинуть квартиру. Внук затаил на бабушку обиду и спустя несколько часов начал высказывать ей претензии. Дошло до того, что парень стал угрожать пожилой женщине убийством. Испугавшись, самарчанка выбежала на улицу и вызвала полицию.

Прибывшие на место стражи порядка задержали дебошира. На него завели уголовное дело. Недавно правоохранители завершили расследование и направили материалы на рассмотрение в Промышленный районный суд. Отметим, что молодой человек — частый гость в стенах Фемиды. Его судили уже шесть раз.

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