Первый домашний матч тольяттинской «Лады» после возвращения в КХЛ собрал аншлаг

Губернатор Дмитрий Азаров открыл сезон хоккейной «Лады» в КХЛ / Фото: Светлана Осьмачкина

Тольяттинская «Лада» вернулась в большой хоккей. В субботу, 2 сентября 2022 года, команда провела первый домашний матч в рамках нового сезона КХЛ. Ее соперником стал челябинский «Трактор». Игра прошла при полном аншлаге — все билеты были проданы еще в начале недели. Посетил матч и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Легендарная команда «Лада» вернулась в КХЛ. Мы с вами вместе этого хотели и ждали. Я обещал вам, что мы этого добьемся, и мы это сделали, — обратился глава региона к игрокам и болельщикам команды.

Напомним, работа по возвращению «Лады» в КХЛ началась еще в 2022 году. Этим лично занимался губернатор Дмитрий Азаров: он обсуждал ключевые вопросы с руководством Лиги, титульным спонсором команды — АВТОВАЗом, министром спорта РФ Олегом Матыциным. Также он заручился поддержкой президента России Владимира Путина. В результате заявку тольяттинцев одобрили и их включили в состав участников чемпионата сезона 2023/24.

— Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, который откликнулся на обращение тольяттинцев, дал поручение, и это стало возможно. Пусть нашей хоккейной дружине везет и сопутствует удача. А остального они добьются своим мужеством и самоотверженностью, своей самоотдачей, — сказал глава региона.

Следующие домашние матчи «Лады» пройдут 4, 6 и 9 сентября. Соперниками тольяттинцев станут «СКА», «Салават Юлаев» и «Амур».

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