Расписание электричек изменится в Самарской области на пять дней в сентябре

Изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту пути на одной из ж/д станций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области изменят график движения нескольких электричек. Корректировки затронут составы, которые курсируют на участке Мирная — Самара — Сызрань. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

— Изменения в расписание движения пригородных поездов вносятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути станции Липяги. Они будут действовать 7, 11, 13, 20 и 24 сентября 2023 года, — говорится в сообщении предприятия.

По скорректированному графику в течение пяти дней будут ходить электрички: Мирная — Безенчук, Сызрань-1 — Мирная, Мирная — Новокуйбышевск, Самара — Сызрань-1, Безенчук — Самара, Самара — Новоотрадная, Курумоч — Самара, Тольятти — Самара. Подробнее со временным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться здесь.

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